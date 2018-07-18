Чиновника-грубияна из областного управления наказали в Кызылорде

Кызылорда. 18 июля. КазТАГ – Чиновника-грубияна из управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Кызылординской области наказали в Кызылорде, передает корреспондент агентства.

«К дисциплинарной ответственности привлекли руководителя отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования. В департамент (агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области – КазТАГ) поступила жалоба на чиновника, по которой проведена внеплановая проверка, она показала, что со стороны руководителя отдела вышеназванного управления были допущены нарушения норм указа президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих РК», — сообщили в ДАДГСПК в среду.

Как пояснили в департаменте, чиновник нагрубил коллеге.

«По итогам проверки внесено предложение о рассмотрении дисциплинарного вопроса в отношении допустившего грубость госслужащего и в итоге ему назначено дисциплинарное наказание в виде строгого выговора» — сообщили в ведомстве.