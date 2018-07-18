Продажи автомобилей с лейблом «Made in Kazakhstan» выросли в два раза 18.07.2018 16:00 День за днем 83 0 Доля импортных автомобилей продолжает падать. Инфографика Похожие материалы: Торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов признали самым привлекательным видом деятельности в Астане Всего 9 тыс. отечественных автомобилей выпущено в Казахстане с начала года Возможность регистрации автомобилей через интернет появилась в Казахстане Почти в 2,5 раза увеличится территория Атырау Свободного времени у мужчин в Казахстане в 2 раза больше, чем у женщин — исследование