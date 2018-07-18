Экспертное мнение: Курс доллара в краткосрочном периоде может вырасти еще на Т0,5-0,7

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. В краткосрочной перспективе тенге может вновь ослабнуть к доллару на фоне снижения мировых цен на нефть и на опасениях о возможном введении пошлины на уран, ввозимый в США из Казахстана, считает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

«Снижение курса тенге в среду наблюдается на фоне падения цен на нефть. Нефтяные котировки пошли вниз после публикации данных Американского института нефти об увеличении запасов «черного золота» в США», — констатирует эксперт.

Кроме того, негативной новостью для казахстанской валюты, по мнению И. Марчены, стало сообщение о том, что власти США могут ввести пошлины на поставки урана из Казахстана.

«На сегодняшний день американские производители обеспечивают только 5% потребностей рынка страны, а остальное импортируется, в том числе, и из Казахстана, а американские производители хотели бы получить 25%-ную долю этого рынка», — обратил внимание эксперт.

Отметим, что по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже курс доллара к тенге расчетами «сегодня» вырос на Т1,45, составив Т344,18 за $1.