Алматы. 18 июля. КазТАГ – Запретить хранение автотранспорта на парковках тротуарного и открытого типа хотят в Алматы, сообщается в проекте постановления городского акимата «О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 14 ноября 2011 года №4/975 «Об утверждении правил организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы».

«Автостоянки (автопарковки) тротуарного и открытого (площадочного) типов не предназначены для хранения транспортных средств», — говорится в п.6 раздела 2 «Порядок организации и эксплуатации платных автостоянок (автопарковок)» представленного в среду документа.

Предполагается, что тарифы за парковку на автостоянках с паркоматами, за исключением круглосуточных паркингов и стоянок площадочного типа, будет устанавливать акимат.

«Тарификация в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств, утверждается местным исполнительным органом, за исключением автостоянок открытого (площадочного) и закрытого типа (круглосуточного)», — сказано в проекте поправок.

Вместе с тем, ожидается, что действующий сейчас запрет на размещение автостоянок во дворах жилых домов, а также на улицах с двумя полосами движения и шириной менее 7,5 м в каждом направлении и на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, может быть пересмотрен, накладывая ограничения лишь на парковки тротуарного типа.

«Не размещаются площадки под автостоянки тротуарного типа: на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой; на межквартальных территориях (во дворах жилых домов)», — гласит предлагаемая редакция.

Еще одним нововведением может стать обязательная фото- и видеофиксация автотранспорта на стоянках тротуарного типа.

«Сотрудник автостоянки (автопарковки): имеет при себе документ, подтверждающий его полномочия; выполняет фото, видеофиксацию транспортных средств, размещенных на автостоянке (автопарковке) тротуарного типа», — говорится в документе.

Кроме того, возможно расширение требований по обязательному техническому оснащению парковок тротуарного типа.

«Технические средства организации дорожного движения, используемые на автостоянках (автопарковках) тротуарного типа: дорожные знаки и информационные щиты; паркоматы; мобильные комплексы фото, видео-фиксации нарушений, закрепленные за сотрудником автостоянки, мобильные комплексы фото, видео-фиксации нарушений, закрепленных за транспортным средством сотрудника автостоянки, стационарные комплексы фото, видео-фиксации нарушений прошедшие метрологическую поверку. Все технические средства организации дорожного движения, установленные на автостоянках тротуарного типа, дорожные знаки и информационные щиты, предназначенные для функционирования, в том числе паркоматы, являются частью парковки, кроме мобильных комплексов фото и видео-фиксации», — сказано в проекте правил.

Также в предложенных поправках намерены внести изменения в перечне владельцев транспортных средств, которые на платных стоянках могут парковаться бесплатно. В частности, в случае принятия постановления, из платных автостоянок бесплатно можно будет парковаться лишь на парковках тротуарного типа.

«Бесплатными местами стоянки на платных автостоянках (автопарковках) тротуарного типа на основании соответствующего подтверждающего документа пользуются следующие владельцы транспортных средств: участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним; инвалиды I и II группы; транспортные средства экстренных оперативных служб, в том числе специальные транспортные средства коммунальных служб города Алматы», — говорится в документе.

Отметим, что последний подпункт об экстренных оперативных службах должен заменить действующую ныне формулировку «специальный автотранспорт со служебными государственными номерными знаками во время выполнения прямых служебных обязанностей».

Вместе с тем, с платных автостоянок хотят снять обязательства по резервированию специальных стояночных мест парковки в объеме 10% «от общего количества машиномест, но не менее одного стояночного машиноместа, для парковки автотранспортных средств, которые перевозят инвалидов, с обозначением их соответствующей разметкой или другими информационными указателями».

«Вносимые изменения в действующие правила связаны с целью усовершенствования организации платных парковок, появлением нового современного парковочного оборудования по взиманию платы за парковку и учета времени стоянки, появлением мобильных комплексов фото- и видео-фиксации нарушений, которые соответствуют мировым стандартам. В новой редакции правил были учтены замечания членов общественного, экспертного советов и палаты предпринимателей г. Алматы. Более подробно расписаны требования к автостоянкам (автопарковкам) тротуарного, открытого (площадочного), закрытого типа. при разработке «новых» правил за основу берется опыт развитых стран Европейского союза и стран СНГ, внедривших платные парковки и порядок их администрирования», — пояснил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Талгат Хосчанов.

Проект постановления горакимата вынесен на публичное обсуждение до 1 августа.