Алматы. 18 июля. КазТАГ – К 3 годам лишения свободы приговорили экс-начальника управления прокуратуры Алматы Виктора Тихонова, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

«В. Тихонов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 413 (заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности) УК РК и на основании ч. 3 ст. 58 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы», — сообщили в среду в горсуде.

Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке РК и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государства, их дочерних организациях, более 50% голосующих акций (долей, участия), которых принадлежат им, а также в юридических лицах, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат указанным дочерним организациям. Кроме того, экс-главу управления прокуратуры лишили специального звания «советника юстиции». Отбывать наказание В. Тихонову предстоит в учреждении уголовно- исполнительной системы средней безопасности.

Вместе с ним на скамье подсудимых был и экс-следователь УВД Наурызбайского района ДВД Алматы – теперь уже бывший старший лейтенант полиции Ерлан Ануарбек, которого также приговорили к 3 года лишения свободы по ст. 413 и ч. 4 ст. 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) УК РК.

Напомним, В. Тихонов и Е. Ануарбек были задержаны в октябре 2017 года. По материалам дела, экс-прокурор переквалифицировал уголовное дело рецидивистов, в котором речь шла о грабеже с применением насилия, в обычное хулиганство, что позволило освободить подозреваемого из-под стражи, после чего тот, якобы совершил изнасилование.