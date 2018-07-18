Алматы. 18 июля. КазТАГ – Производители урана в США попросили власти защитить их от конкуренции со стороны Казахстана, сообщает Bloomberg.

«Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать расследование того, как импорт урана вредит национальной безопасности, что может привести к изменениям тарифов на зарубежные поставки металла. Американские производители урана Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. в январе подали петицию, обратившись к Департаменту торговли с просьбой расследовать этот вопрос в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли 1962 года — это то же положение, которое президент использовал для изменения тарифов на импорт стали и алюминия. Промышленность США хочет, чтобы правительство защищало ее от конкуренции со стороны государственных компаний в таких странах, как Россия и Казахстан», — сообщили источники агентства в среду.

Когда планируется провести расследование, пока неясно, но известно, что обсуждение вопроса проходит за закрытыми дверями. Вместе с тем, не исключается и влияние на изучение вопроса встречи Д. Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Отмечается, что в департаменте торговли США отказались от комментариев.

«Расследование, связанное с ураном, может добавить напряженности ситуации с торговлей, о чем предупреждает международный валютный фонд (МВФ), и представляет наибольший риск для мировой экономики. Установление урановых сборов может нанести еще один удар по атомным электростанциям, которые уже борются с низкими ценами на электроэнергию и плохим спросом», — говорится в сообщении.

Тем не менее отмечается, что американские производители обеспечивают не менее 5% внутреннего потребления урана, и они утверждают, что становится все труднее конкурировать с государственными субсидируемыми компаниями в России, Казахстане и Узбекистане.

«Мировой рынок урана не является полем для равной игры. Перед страной возник реальный риск, потому что мы все больше зависим от этих государственных компаний, которые, очевидно, имеют иные глобальные стратегические цели, чем мы», — заявил главный операционный директор Energy Fuels Пол Горансон.

Производители из США хотят, чтобы около 25% внутреннего рынка были зарезервированы для американских шахтеров, которые в 2017 году добыли около 1,2 млн фунтов урана (около 544 тонн), что было самым низким показателем за последние 25 лет.

В июне министр торговли США Уилбур Росс заверил комитет по финансам Сената, что он очень скоро примет решение по урановому вопросу.

«Это осложняется некоторыми ранее заключенными соглашениями, но мы разбираемся в них, и мы сделаем вывод очень, очень быстро», — сказал тогда У. Росс.

Как отмечается, Канада и Казахстан являются основными поставщиками урана в США – на долю каждой из стран приходится по четверти всего американского рынка. За ними следуют Австралия, Россия и Узбекистан. По данным администрации по энергетической информации США, страна вынуждена импортировать почти 90% потребляемого урана.