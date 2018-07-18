Алматы. 18 июля. КазТАГ — Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продумывает меры на случай принятия закона США против нефтяных картелей, сообщает ТАСС.

«ОПЕК проконсультируется с юристами с целью выработки стратегии на случай, если в США будет принят закон о запрете нефтедобывающих и экспортирующих картелей. Консультации с такими фирмами как White & Case LLP состоятся в ближайшие дни. ОПЕК хочет получить рекомендации относительно того, как действовать, если в США будет, наконец, принят закон о запрете деятельности картелей нефтепроизводителей и экспортеров, известный как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act)», — говорится в сообщении в среду.

Палата представителей конгресса США представила законопроект в мае, а на минувшей неделе сенат внес также поправки в антимонопольный закон, известный как Акт Шермана от 1890 года.

«Именно благодаря этому закону более 100 лет назад была разрушена корпорация Standart Oil Джона Рокфеллера. Если акт NOPEC будет принят, США получат возможность подать в суд на ОПЕК за манипулирование ценами на энергоносители», — сказано в сообщении.

ОПЕК является одной из мишеней для критики со стороны президента США Дональда Трампа, который обвиняет организацию в искусственном повышении цен на нефть, призывая ее увеличить нефтедобычу.