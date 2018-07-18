Международную академию архитектуры Евразии предложили создать в Казахстане

Астана. 18 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Идея создания Международной академии архитектуры Евразии была озвучена на проходившем в Астане Международном конгрессе архитекторов, сообщил заслуженный архитектор РК и президент Международной ассоциации союзов архитекторов Серик Рустамбеков.

«Появилась идея создания международной академии архитектуры Евразии, объединяющей лучшие творческие идеи архитекторов на этом пространстве. Поскольку идея евразийства в свое время впервые была озвучена нашим президентом, и он много усилий приложил к созданию того же Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который сейчас успешно развивается, архитекторы, будучи частью этого процесса, тоже хотят создать свою академию», — сказал С.Рустамбеков на пресс-конференции в министерстве культуры РК в среду.

Многие участники Конгресса выступали за то, чтобы запланированная к созданию Евразийская академия архитекторов была расположена именно в столице Казахстана, однако окончательное решение по поводу локации заведения еще не принято. С.Рустамбеков отметил также, что дискуссия была и по поводу формата академии.

«Много было дискуссий по тому, какой должна быть академия. И мы полагаем, что в резолюции нашей конференции войдет пункт о создании этой академии. Конечно, мы хотим, чтобы она была современной, чтобы это была не просто иерархическая структура в виде пирамиды — кто-то наверху, а кто-то внизу, мы планируем, что это будет матричная система, которая будет динамично развиваться на всем Евразийском пространстве. И будет происходить динамичный обмен мнениями и проектами, совместные выставки. То есть, то, что позволит нам обогатить нашу культуру и преодолеть разрыв между старшим поколением архитекторов и теми молодыми архитекторами, которые следуют за нами», — заключил президент ассоциации.