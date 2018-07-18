Айдархан Кусаинов: «Если доходы населения не растут, Нацбанк тут ни при чём»

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А если принять, что банковская система Казахстана уже относительно здорова, то чем ей грозит заявление президента о том, что нам «не нужно огромное количество банков»?

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