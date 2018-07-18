Айдархан Кусаинов: «Если доходы населения не растут, Нацбанк тут ни при чём» 18.07.2018 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 178 0 А если принять, что банковская система Казахстана уже относительно здорова, то чем ей грозит заявление президента о том, что нам «не нужно огромное количество банков»? Похожие материалы: Узбекистан и Казахстан создали правовую основу банкам для выхода на рынок друг друга «Если обратиться к рабочему графику президента Назарбаева, то экспертные прогнозы и ожидания скорого транзита власти теряют актуальность». «Больше других хотят уехать из страны высококвалифицированные казахи». «Если хочешь сесть в тюрьму – приезжай в Алма-Ату!» Нацбанк хочет открыть ящик Пандоры? Нацбанк оставил базовую ставку на уровне 9% Нацбанк РК подписал соглашение о взаимодействии в сфере надзора с Центробанком Узбекистана