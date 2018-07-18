На два дня без горячей воды останутся жители Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск. 18 июля. КазТАГ — На два дня без горячей воды останутся некоторые жители Усть-Каменогорска, сообщили в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

«Отключения горячего водоснабжения запланированы с 23 по 25 июля. С 00.00 23 июля до 17.00 25 июля будет отключено горячее водоснабжение», — говорится в сообщении в среду.

На предприятии сообщили адреса домов, где не будет воды. Так, это многоквартирный жилой фонд: улица Беспалова, 45, 47, 49, 49/1, 51/1, 53, 55, 57, 57/1; бульвар Гагарина, 18/1, 20, 22, 24; улица Добролюбова, 45, 45/1, 47, 49, 51, 53; улица Микояна, 8, 10, 10/1, 12. Также здания юридических лиц: улица Беспалова, 51, 51/А; бульвар Гагарина, 20/1; улица Добролюбова, 42, 44, 46, 53/К; улица Машукова, 2.

Кроме того, воду отключат в частном секторе: улица Башикова, 7, 8, 11, 14; улица Куратова, 15; улица Машукова, 4/1.