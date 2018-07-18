Судебное заседание по делу Храпуновых пройдет в СМУС Алматы 26 июля

Алматы. 18 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Судебное заседание по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой, а также еще 10 лиц пройдет в алматинском специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) 26 июля, сообщила пресс-служба городского суда.

«В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы поступило уголовное дело в отношении В. Храпунова, Л. Храпуновой, А. Ильясова, и в отношении девяти лиц, которые обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой», — говорится в сообщении в среду.

Также отмечается, что причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

В суде добавили, что рассматриваться процесс будет в отсутствии Храпуновых.

«Согласно ст. 335 УПК РК, суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов РК и уклонения от явки в суд», — отмечается в информации.

Кроме того, подсудимым В. Храпунову, Л. Храпуновой и А. Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей).

«17 июля данное уголовное дело принято в производство, и по делу назначено предварительное слушание на 26 июля в 09.00», — добавили в суде.

Напомним, уголовное дело в отношении В. Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по фактам совершения ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. 8 февраля 2012 года правоохранительные органы инициировали межгосударственный розыск фигуранта. В. Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположен г. Женева.

Также в международный розыск объявлен сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов. Ориентировка на его розыск была опубликована на сайте интерпола. Отмечалось, что И. Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщила, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.

Акимат Алматы в 2014 году подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима В. Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит 6 требований о защите прав истцов, включая нарушение закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью. Однако заявление акимата было отклонено Окружным судом штата Калифорния. Суд заключил, что США не является приемлемым местом для данного разбирательства.

Затем акимат Алматы и министерство юстиции подали протест в апелляционный суд штата Калифорния. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство РК и отменил решение нижестоящего Окружного суда.