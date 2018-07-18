Сграффито Сидоркина в кинотеатре «Целинный» в Алматы сохранилось под слоем гипсокартона

Алматы. 18 июля. КазТАГ — Сграффито Евгения Сидоркина в кинотеатре «Целинный» в Алматы сохранилось под слоем гипсокартона, сообщается на странице центра современной культуры «Целинный».

«Во время подготовки «Целинного» к первому мероприятию удалось обнаружить настоящее сокровище под слоем гипсокартона – сграффито Е. Сидоркина, советского художника-графика, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР», — говорится в сообщении на странице центра в Facebook в среду.

Многослойное сграффито Е. Сидоркин выполнил для фойе кинотеатра в начале 1960 годов. Долгое время предполагалось, что оно было уничтожено во время ремонта здания в 2000 году, в связи с чем копию воспроизвели на южном фасаде здания, где ее можно увидеть там и сейчас.

Увидеть же оригинал алматинцы смогут 14 сентября – на эту дату в центре «Целинный» намечено первое мероприятие.

Как сообщалось, центр современной культуры «Целинный» появится в Алматы в здании одноименного кинотеатра. Авторы проекта обещают приурочить к открытию «целый ряд крутых проектов и масштабных мероприятий».