Нацбанк РК назвал главных нарушителей законодательства среди банков во II квартале 2018 г.

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Национальный банк РК (НБРК) перечислил 5 банков второго уровня (БВУ), допустивших наибольшее количество нарушений банковского законодательства РК и нормативно-правовых актов финрегулятора за апрель-июнь текущего года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«За II квартал 2018 года среди банков, допустивших наибольшее количество нарушений, которые выявлены по результатам рассмотрения обращений и жалоб потребителей финансовых услуг, можно выделить следующие банки: АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», ДБ АО «Сбербанк России», АО «АТФ Банк», АО «ForteBank», — подчеркивается в информации Нацбанка, распространенной в среду.

По данным финрегулятора, во II квартале 2018 года наибольшее количество ограниченных мер воздействия в виде санкций применено в отношении АО «Qazaq Banki», что составило 16% от общего количества принятых мер.

«В отношении АО «Банк Астаны» количество ограниченных мер воздействия составило также 16% от общего количества мер за нарушения по несвоевременному исполнению платежных документов и необоснованному отказу в их исполнении. За указанное нарушение в отношении банка возбуждено административное производство и наложены штрафы», — указывается в информации.

При этом отмечается, что ограниченные меры воздействия в отношении дочернего банка АО «Сбербанк России» составляют 14% от общего количества.

«Банку вынесено 9 письменных предписаний, из которых 5 за нарушение порядка взыскания просроченной задолженности по займу, в том числе в размере, превышающем 50% от денег, находящихся/поступающих на банковский счет заемщика», — отмечается в сообщении.

В то же время АО «АТФ Банк», по информации финрегулятора, допущены нарушения по вопросам банковского обслуживания, а также обслуживания банковского займа, что составляет 11% от принятых мер в отношении банков.

«АО «АТФ Банк» вынесено 5 письменных предписаний, а также наложено 2 штрафа за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро, а также несвоевременное исполнение ограниченной меры воздействия», — указывается в сообщении.

Между тем, согласно данным НБРК, доля принятых мер в отношении АО «ForteBank» составила 11%.

«Банку вынесено 6 письменных предписаний за указанные нарушения и 1 письменное предупреждение за необоснованное наложение ареста на банковский счет клиента», — отмечается в информации.

Как подсчитали в Нацбанке, за II квартал 2018 года общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более Т17,958 млн.

При этом по итогам II квартала 2018 года, согласно информации НБРК, к банкам применено 64 санкции и ограниченных мер воздействия: из них 24 санкции в виде наложения и взыскания штрафов, а также 40 ограниченных мер воздействия, из которых 37 письменных предписаний и 3 письменных предупреждения.

Результаты проведенного анализа, согласно данным финрегулятора, показали, что банками в большинстве случаев, не соблюдаются порядки, установленные банковским законодательством и нормативными правовыми актами Нацбанка по обслуживанию банковского займа, по платежам и переводам денег, по обслуживанию банковских счетов и по взаимодействию с НБРК по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.