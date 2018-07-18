Костанай. 17 июля. КазТАГ — В Костанайской области ждут переселенцев из Кызылорды, передает корреспондент агентства.

«Что касается переселения – мы рассматриваем в качестве трудоизбыточного региона, который был для нас привлекательный, Кызылорду», — отметил аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов на пресс-конференции.

По его словам, именно в этом регионе они могут найти подходящие для Камыстинского района специальности.

«Механизаторы, работники, которые работали на земле, овцеводческие хозяйства очень крупные, мы сделали два выезда. Первый раз работали, выезжали, изучали 40 человек, но планируем переселить 20. Сейчас они думают», — заключил Г. Бекмухамедов.