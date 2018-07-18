«Власть ушла в очередной поиск национальной идеи, взяла на вооружение национал-патриотические лозунги, но социальная проблематика оказалась за бортом». «Cколько стоит нарушить закон и почему казахстанское законодательство работает не для всех одинаково»

Сетевой Казахстан 18 июля 2018г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Почему Казахстан уступил первенство в атомной энергетике Узбекистану?» — Новость о том, что Узбекистан первым среди стран Центральной Азии построит атомную электростанцию совместно с российским «Росатомом» была немного ревностно воспринята в Казахстане. Ведь это Казахстан в течение двадцати лет обсуждает строительство АЭС то совместно с россиянами, то с французами и японцами. Почему же Казахстан уступил лидерство в высокотехнологичной сфере атомной энергетики южному соседу? Пожалуй, еще одним препятствием к строительству АЭС является настроения нуклеарофобии в казахстанском обществе, которые объясняется историческими причинами: ведь на территории Казахстан размещался Семипалатинской испытательный полигон, нанесший огромный урон экологии и здоровью населения.

365 INFO . KZ . «Увлечение национальными идеями до добра не доведет» — Важнейшие вопросы социальной политики оказались за бортом внимания власти, считает политолог Данияр АШИМБАЕВ. И дело не только в игнорировании нужд населения, говорит он, но и в невыполнении установок президента. За поиском национальной идеи легко можно прятать национальные проблемы — так кажется многим политикам. Но Данияр Ашимбаев уверен: это временное, непрофессиональное и опасное решение. Власть ушла в очередной поиск национальной идеи, взяла на вооружение национал-патриотические лозунги, но социальная проблематика оказалась за бортом.

«Айдос Сарым рассказал, над чем смеялся покойный Алтынбек Сарсенбаев» — Первое, что нам необходимо, — рационализировать все процессы. А прогнозы разные: есть и хорошие, и плохие, но все в целом зависит от нас. Я выступаю за то, чтобы откровенно говорить о проблемах, которые у нас накопились, потому что, по большому счету, мы стоим на месте, в некоторых сферах даже пятимся назад, а про политику я даже говорить не хочу. Та модель экономики, на которой базируется Казахстан, модель, за счет которой мы хорошо живем, зависит от сырьевого фактора. На мой взгляд, единственный источник для развития экономики — это человеческая энергия.

TIME . KZ . «Чемпион по скандалам» — В Актобе начался суд над экс-директором ФК “Актобе” Максатом ТЮМАЛИЕВЫМ, который обвиняется в присвоении чужого вверенного имущества в крупном размере. В это же время другой бывший руководитель этого клуба, Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, требует от антикоррупционщиков разобраться с законностью назначения на должность руководителя нынешнего.

«Материнская расплата» — Вчера премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ спросил с министра здравоохранения за гибель в Астане уже четвертой роженицы за текущий месяц. Елжан БИРТАНОВ вынужден был признать: достигнуть снижения показателей материнской смертности не удалось, более того, она заметно выросла за последние семь лет. Только 70 процентов казахстанских женщин могут считаться здоровыми.

«Сносить — не строить» — В первом полугодии 2018 года в Алматы было снесено 65 незаконных объектов, сообщил на прошедшей вчера пресс-конференции руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Багдат МАНЗОРОВ.

KAPITAL . KZ . «Минсельхоз берет на вооружение космомониторинг» — Вокруг земли ломается много копий, однако до сих пор в Казахстане не составлена электронная карта полей, которая позволила бы осуществлять отсев недобросовестных пользователей. То есть тех лиц, которые приобрели контроль над земельными участками по принципу фондового рынка или «собаки на сене», — не засевающих свои пашни и не занимающихся выпасом скота, если речь идет о пастбищах, но и не дающих это делать настоящим фермерам. Решить эту проблему должна цифровизация, которую Минсельхоз сейчас внедряет в качестве стратегической задачи.

KURSIV . KZ . «Брать деньги и уничтожать имущество: что Нацбанк запретил коллекторам?» — Со 2 июня 2017 года были приняты Законы Республики Казахстан «О коллекторской деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности», сообщает пресс-служба Нацбанка РК. Однако в Национальный банк продолжают поступать обращения заемщиков касательно неправомерных действий коллекторов. Основные жалобы связаны с нарушением порядка взаимодействия с должником, который определен статьей 5 Закона.

CARAVAN . KZ . «Cколько стоит нарушить закон и почему казахстанское законодательство работает не для всех одинаково» — Правозащитник Евгений ЖОВТИС — Любой закон должен быть написан таким образом, чтобы каждый человек мог легко отделять противоправное поведение от правомерного. К сожалению, у нас в стране далеко не все законы прописаны достаточно понятно. Классическим негативным примером может служить статья 174 УК РК «Возбуждение социальной и любого вида розни». Здесь мы имеем дело с терминами, которые невозможно определить. Непонятно, что такое возбуждение, непонятно, что такое рознь, и т.д. Вторая проблема – как этот закон применяется. Если он позволяет независимому наблюдателю или гражданину сомневаться в его справедливости, а тем более ставит вопросы о соразмерности наказания за совершенное преступление, это означает, что не существует равенства перед законом. Соответственно у прокуратуры или у следователя есть возможность трактовать ситуацию по-разному. Это может быть использовано в коррупционных, политических целях, для сведения личных счетов и т.д. Наше законодательство имеет такую форму, что суд принимает решение, руководствуясь законом, совестью и внутренними убеждениями. Я всегда задавался простым вопросом: «А что если у него совести нет?».

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Прямо сейчас по улицам Алматы могут ездить как минимум два человека, которым глубоко наплевать на детей» — Так вот, событие первое. 13 июля на перекрестке улиц Тимирязева и Байзакова белый Лексус со свистом пролетает по пешеходной дорожке, видимо, огибая пробку. Из-под колес Лексуса едва ли не в последнюю секунду выскакивает маленькая девочка в розовой футболке. Лексус, не обращая на нее внимания, на полной скорости топит дальше… Не успела осесть пыль под колесами татешкиного Лексуса, как на Восточной объездной машина сбивает пятилетнего мальчика. Тот, кто ребенка сбил, подобрал его, завернул в одеяло и… выкинул под деревья недалеко от места ДТП.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ — «Ирина Савостина: проза жизни и стихи» — Поводом для встречи с САВОСТИНОЙ стал тревожный пост в Facebook’е журналиста Гульжан ЕРГАЛИЕВОЙ о серьезных проблемах со здоровьем лидера «Поколения». Ергалиева обращалась к нескольким известным в обществе людям — с которыми Савостина когда-то сотрудничала на общем оппозиционном поприще, — чтобы те помогли гражданской активистке, остро нуждающейся в лечении. Сама Савостина говорит, что за прошедшее время никто из тех, кого Ергалиева просила о содействии, так и не позвонил.

«Всё бросили и снова вернулись из Казахстана в Германию» — Проживающий в городе Кёльне этнический казах Шугайып ЕРОЛ в интервью Азаттыку рассказывает о жизни казахов в Германии и пережитом им в Казахстане — Я ездил в Казахстан около 20 раз. У меня есть братья и сестры, которые живут здесь. Около десяти лет назад я предложил им «не скитаться на чужбине и вернуться в Казахстан». С этой целью мы даже построили кирпичный завод близ Алматы. На его строительство получили кредит в размере 600 тысяч евро. Однако в Казахстане не так, как здесь. Нам не дали возможности работать. Мы встретили много препятствий, созданных под разными предлогами. В итоге всё бросили и решили вернуться в Германию.

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