На электронные закупки лекарств перешли в Казахстане

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Астана. 18 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. На электронные закупки лекарств перешли в Казахстане.

«В данном случае у нас появляется полная автоматизация всего процесса лекарственного обеспечения. Сейчас практически все поликлиники переходят на безбумажный формат, и это значит, что каждый визит будет вестись в электронном формате», — сказал министр здравоохранения РК Е. Биртанов на презентации веб-портала закупок лекарств в среду.

По его словам, все электронные закупки будут осуществляться только в автоматическом режиме.

«Мы видим, сколько остатков на всех уровнях у СК «Фармация». Эта информация синхронизирована со списанием, выдачей рецептов в поликлиниках. Опять же идет отметка. Мы видим списание и остатки, также обеспечим обратную связь, когда пациент сможет подтвердить, получил ли он лекарства, через SMS, либо мобильное приложение», — пояснил глава минздрава.

«Надеюсь, что до конца года мы уже отработаем пилотный вариант и на следующий год многие проблемы будут решены, в первую очередь по своевременному обеспечению населения лекарствами», — заключил Е. Биртанов.

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Отметим, что переход на электронные закупки намечен на 2019 год. Тестовые закупки будут проведены 19-26 июля текущего года.

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