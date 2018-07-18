Алматы. 18 июля. КазТАГ – 12 ранее неизвестных спутников Юпитера обнаружили астрономы в Чили, сообщает «Популярная механика».

«Астрономы Скотт Шеппард из Института Карнеги и его коллеги искали Планету-9, гипотетическое небесное тело, вращающееся вокруг Солнца за орбитой Нептуна. Для этого ученые наблюдали дальние регионы Солнечной системы с помощью очень чувствительного инструмента Dark Energy Camera четырехметрового телескопа Blanco Межамериканской обсерватории Серра-Толло в Чили. По воле случая в поле наблюдения телескопа оказался Юпитер, и астрономы обнаружили в окрестностях планеты 12 небесных тел, не поддававшихся идентификации. На подтверждение орбит этих тел ушло около года – оказалось, что все они вращаются вокруг Юпитера и, следовательно, являются его спутниками», — говорится в сообщении в среду.

Таким образом, число известных спутников крупнейшей планеты Солнечной системы достигло 79, которые делят на две группы – по удалению от планеты и направлению движения.

«Спутники первой группы находятся ближе к Юпитеру и вращаются вокруг него в том же направлении, в котором Юпитер вращается вокруг своей оси; более удаленные спутники второй группы называются ретроградными из-за ретроградного (противоположного направлению вращения Юпитера) направления их движения по орбите. 9 из 12 новых спутников – ретроградные, еще 2 вращаются в том же направлении, что и планета-гигант, и входят в группу ближайших к планете спутников», — пояснили ученые.

Исследователей больше всего заинтересовал один из новых спутников, который находится на слишком большом расстоянии от Юпитера, чтобы входить в группу проградных спутников, но вращается в том же направлении, что и планета.

«Этот объект получил название Валетудо – по римскому имени богини здоровья (в греческом варианте – Гигиея). Валетудо вращается среди ретроградных спутников, но летит навстречу им, поэтому рано или поздно он столкнется с другим небесным телом», — отмечают астрономы.

По их словам, столкновение будет заметно даже с Земли, однако они не знают, когда именно это произойдет.

11 из 12 новых спутников Юпитера пока остаются без названия.

«Предполагается, что внутренние проградные спутники сформировались из вещества диска, окружавшего молодой Юпитер; ретроградные спутники считаются осколками трех ретроградных крупных спутников, которые рассыпались на куски в результате столкновения с другими космическими телами, притянутыми гравитацией Юпитера — возможно, кометой или астероидом», — считают ученые.

Они рассматривали также вариант столкновения трех ретроградных спутников друг с другом.

«А вот вероятность того, что причиной разрушения больших ретроградных лун стал улетевший далеко от Юпитера проградный спутник, казалось очень маловероятным, поэтому орбита Валетудо дает астрономам основание пересмотреть свои гипотезы происхождения ретроградных спутников Юпитера», — сказано в сообщении.