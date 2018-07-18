Алматы. 18 июля. КазТАГ — США и Британия опасаются активизации спецслужб РФ после ЧМ-2018 и саммита в Хельсинки, пишет ТАСС.

«Разведка Соединенных Штатов и Великобритании считает, что спецслужбы России планируют активизировать секретные операции против стран Запада и завершить таким образом паузу, объявленную на время чемпионата мира по футболу 2018 года и саммита РФ-США», — говорится в сообщении в среду.

По данным телекомпании CNN, ссылающейся на источники, спецслужбы РФ приостановили свои операции в отношении Запада на время ЧМ-2018 в России и саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Цель, как утверждает CNN, заключалась в том, чтобы свести к минимуму резонансные инциденты, способные привлечь к себе внимание широкой общественности и СМИ, а также омрачить проведение чемпионата мира и встречи на высшем уровне.

Как пояснил один из источников телекомпании, такая же пауза была сделана на время Олимпиады в Сочи 2014 года.

В публикации нет данных о том, каких именно тайных операций опасается со стороны Москвы разведывательное сообщество США и Великобритании. Оно исходит из того, что российская сторона может начать содействовать обострению внутриполитической обстановки и подрыву доверия к властям государств Запада.

Напомним, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер.