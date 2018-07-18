В ООН отмечают столетие со дня рождения Нельсона Манделы

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Алматы. 18 июля. КазТАГ — 18 июля в Организации объединенных наций (ООН) отмечают 100 лет со дня рождения одного из выдающихся мировых лидеров, борца против апартеида и президента Южной Африки Нельсона Манделы, сообщает Центр новостей ООН.

«Н.Мандела был выдающимся борцом за справедливость и равенство во всем мире», — заявил в своем видеообращении по случаю Международного дня Манделы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Между тем этот день Генеральная ассамблея (ГА) учредила в ноябре 2009 года в знак признания исключительных заслуг южноафриканского лидера.

Отмечается, что Н.Мандела стал первым демократически избранным президентом ЮАР и первым чернокожим главой этого государства. Избранию на этот пост предшествовали 27 лет, проведенных в тюрьме за участие в борьбе против апартеида.

«Жизнь Н.Манделы как пример мужества и сострадания служит источником вдохновения для всего человечества. Н.Мандела много лет провел в заточении. Тем не менее он не стал заложником своего прошлого», — подчеркнул в своем видеообращении генеральный секретарь. По его словам, Н.Мандела направил свою энергию на то, чтобы добиться примирения и претворить в жизнь свою мечту о мирной многонациональной демократической Южной Африке.

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«В истории найдется мало примеров, когда один человек сделал бы так же много для того, чтобы заставить людей поверить в свою мечту и побудить их к действиям», — отметил глава ООН.

В декабре 2015 года ГА расширила смысловое наполнение Международного дня Н.Манделы и ввела «Правила Нельсона Манделы», определившие стандарты ООН в обращении с заключенными. Они предусматривают полное запрещение пыток и жестокого обращения, а также ограничения на применение одиночного заключения и интрузивного обыска.

«В борьбе за справедливость Н.Мандела провел 27 лет в тюрьме. Он лучше, чем кто-либо знал о том, что истинное положение вещей в стране можно понять, только побывав за решеткой. О стране можно судить по тому, как она обращается с низшими, а не с привилегированными слоями своего общества», — заявил исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

По его словам, управление готово предоставить странам поддержку по внедрению этих «Правил Нельсона Манделы» с целью создания достойных условий содержания для заключенных.

Напомним, 100-летие Нельсона Манделы предложила отметить в Казахстане чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики в РК Кийтуметци Сийпило Тандека Мэттьюс на встрече с министром по делам религий и гражданского общества Дарханом Калетаевым.

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