Безработица в Казахстане растет, а министр гордится… ее сокращением

Почему министры все чаще пишут отчеты в духе «мы вселяем оптимизм» и все чаще отрываются от реальности?

На днях министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова отчитывалась на заседании правительства.

Вопрос на повестке дня стоял серьезный – ход реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы.

Чего только название государственной программы стоит! Государство заботится о том, чтобы население имело работу, достойные доходы, а еще лучше – вливалось в ряды бизнесменов, чтобы предпринимательство становилось массовым – это прямо как движение стахановцев в советские времена, когда новаторский подход позволял показывать чудеса в производительности труда.

Только здесь очень популярное социалистическое соревнование обретает капиталистический облик: правительство немного подтолкнет и направит, а так – каждый сам за себя в ответе.

Это чисто государственный подход, государственное стахановство.

***

В правительственном зале заседаний звучит очень много отчетов, но как-то к ним относятся – и спикеры, и слушатели из числа коллег – других министров, и глава правительства – очень, мягко говоря, легкомысленно.

Как-то не принято вникать и задавать вопросы. Дескать, ну отчитался (-лась) министр, и слава Богу! Значит, дела движутся, верным курсом идем, господа. Той самой самокритики, о которой все чаще говорит глава государства, не звучит. И аналитика дается какая-то косая. Дважды два не получается четыре, как ни считай.

При ближайшем рассмотрении артикулированных успехов и реального положения дел образуется громадная пропасть.

Пропасть – это всегда страшно. Ее невозможно перепрыгнуть в два прыжка. Но у наших министров это получается блестяще!

***

Так вот, министр Абылкасымова, заговорив о безработице, сказала следующее: «По итогам первого полугодия почти 290 тыс. безработных и непродуктивно самозанятых граждан были охвачены мерами занятости или 101% от плана на I полугодие. Из них трудоустроено 243 тыс. человек, в том числе на постоянные рабочие места 158 тыс. или 66%».

Вот на этом и остановимся подробнее. На конец июня в стране насчитывалось более 434 тыс. безработных, самозанятых граждан – более 2 млн. человек. Когда речь идет о таких цифрах, как-то сразу меркнет пафос министра.

Но, заметьте, при этом никто в кабинете министров не задал г-же Абылкасымовой ни одного «наводящего вопроса». Какая разница между понятиями «охвачено занятостью» и «трудоустроено»? Сколько именно безработных получили работу? В каких сферах? Сколько в стране осталось безработных? Насколько эффективно расходуются государственные средства, выделенные на реализацию такой, казалось бы, нужной, но все-таки довольно странной программы?

«101 от плана» ­– звучит как-то оптимистично-убаюкивающее. Да, расчет верен. В текущем году эта программа обойдется бюджету в фантастическую сумму – 110,6 млрд. тенге, что позволит, по планам, охватить мерами содействия занятости 571 тыс. граждан. И вот уже готовый рапорт о 290 тыс. «охваченных» гражданах.

Если к концу года спичрайтеры минсоцзащиты осмелятся и напишут о 572 тыс. (а, возможно, и больше) людей, получивших счастье ходить на работу, это будет апофеоз программы!

И никто Мадину Абылкасымову не проверит. Поверят на слово. И дадут еще денег – на следующий год.

***

И никто даже не удосужится сравнить хотя бы и официальные данные по статистике с тем, о чем говорится в рабочих отчетах министра.

Если уже трудоустроено 290 тыс. человек, то статистические данные о количестве безработных и самозанятых граждан должны измениться в меньшую сторону. Это же очевидно.

Но при этом учитывает ли ведомство, что рынок труда – это живой организм. Как бы нам ни хотелось, но десятки, а то и сотни компаний закрываются – кризис, многие субъекты бизнеса сокращают свой персонал, счет идет на тысячи, а то и десятки тысяч сокращенных рабочих мест.

Почему министр не говорит об этом? Не комильфо? Портится радужная картина – холст, масло и кисти не те?

Но ведь если принимать за чистую монету все, что прозвучало из уст министра на заседании правительства, то чуть ли не завтра-послезавтра с безработицей и самозанятыми будет покончено в Казахстане. Так ли это?

Все-таки есть ощущения какого-то обмана – ну невозможно перепрыгнуть пропасть в два прыжка.

Или нашим министрам подвластно все?

***

Честно говоря, по некоторым показателям мы идем впереди планеты всей. Ну не планеты, а лишь ее знакомой части света – ЕАЭС. За год (май 2018-го к маю 2017-го) мы обгоняем наших партнеров по росту безработицы – показатель вырос на 59%! Статус безработных на конец июня с.г. в Казахстане получили 149,5 тыс. человек.

Так что не все так плохо. Лидируем же!

Давайте, министр Абылкасымова, готовьте триумфальный отчет!

***

Такой рапорт мы увидим и услышим вряд ли. На то есть свои причины. Министру надо демонстрировать «действительные победы», а не «антидостижения». К тому же, написана программа, под которую выделяются сумасшедшие средства, и потому арию нужно исполнять виртуозно – таковы правила игры. И, в конце концов, именно на этом зиждется карьера и благополучие самого министра.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.