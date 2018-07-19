Бандиты унесли жизнь гения, Тен был не только моим учеником, он был моим товарищем – Тарасова

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала погибшего в Алматы Дениса Тена не только учеником, но и товарищем, отметив, что бандиты унесли жизнь гения, сообщает ТАСС.

«Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов», — сказала Т. Тарасова в четверг.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

В ДВД Алматы назвали причину нападения на спортсмена.

«Сегодня, 19 июля около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Д. Тен было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

Позже стало известно, что дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК.

Смерть фигуриста ранее прокомментировал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, который назвал гибель спортсмена страшной и несправедливой.

Бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.