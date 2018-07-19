Алматы. 19 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Дело о нападении на фигуриста Дениса Тена в Алматы переквалифицировали на статью «убийство», сообщает пресс-служба ДВД города.

«Переквалификация на ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК», — сообщили в пресс-службе в четверг.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

В ДВД Алматы назвали причину нападения на спортсмена.

«Сегодня, 19 июля около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Д. Тен было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

Смерть фигуриста уже прокомментировал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, который назвал гибель спортсмена страшной и несправедливой.

Бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.