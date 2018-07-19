Бывшему чиновнику из Карагандинской области изменили срок приговора за получение взятки в размере Т1,5 млн

Караганда. 19 июля. КазТАГ — Бывшему заместителю акима Абайского района Димашу Сулейменову изменили приговор за получение взятки в размере Т1,5 млн, передает корреспондент агентства.

«Положительные характеристики осужденного по месту его жительства, работы, раскаяния, отсутствие судимости необоснованно не были признаны смягчающими судом первой инстанции. Коллегия полагает, что приговор подлежит изменению и назначению наказания в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы», — огласил постановление судья Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов в четверг.

Напомним, 31 января 2018 года Казыбекбийским районный суд г.Караганды признал Д.Сулейменова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.2 УК РК (получение взятки в значительном размере), и назначил ему по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем. Кроме того, суд постановил лишить Д.Сулейменова пожизненного права занимать должность руководителя госучреждений.

В ведомстве уточнили, что до назначения на должность замакима Абайского района Карагандинской области по коммунальным вопросам, Д.Сулейменов занимал должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района, где им 28 марта 2017 года со стороны заказчика и от имени ГУ «ЖКХ Абайского района», по результатам проведенного конкурса заключен и подписан договор о госзакупках по проекту «Реконструкция городского парка г.Абай» на общую сумму Т320 767 989 со сроком проведения работ в период с марта по ноябрь 2017 года с ТОО «Асар KZ».

«В ходе реализации проекта, в период с момента заключения договора от 28 марта 2017 года и до увольнения Д. Сулейменова с должности руководителя ГУ «ЖКХ Абайского района» у последнего сложились доверительные отношения как с руководителем ТОО «Асар KZ», так и с лицами, непосредственно занимавшимися исполнением договора, — Д.Исеновым и Ж.Койшубаевым, не представлявшим Д.Сулейменову каких-либо документов, подтверждающих их полномочия на выполнение работ по заказанному проекту, но участвовавших при его фактической реализации и обсуждении условий его выполнения с Д.Сулейменовым на совещаниях в ГУ «ЖКХ Абайского района», так и в последующем, после назначения последнего с 21 июня 2017 года на должность заместителя акима Абайского района Карагандинской области по коммунальным вопросам, в здании акимата Абайского района», — поясняется в материалах дела.

Между тем в период с 21 июня по 25 июля 2017 года Д.Сулейменов осознал, что может повлиять на приемку выполненных ТОО «Асар KZ» работ, а также, имея прямое влияние на руководителя ГУ «ЖКХ Абайского района», в чьи обязанности входило принятие работ ТОО «Асар KZ» и возможность способствовать в беспрепятственном принятии этих работ, а равно за общее покровительство, осознавая общественную опасность своих действий, задался преступным умыслом на незаконное обогащение путем получения от Д.Исенова и Ж.Койшубаева, не имеющих полномочий, но фактически представлявших ТОО «Асар KZ», взятки в виде денежных средств.

«Для реализации своих преступных намерений, направленных на незаконное обогащение путем получения взятки, Д.Сулейменов в завуалированной форме требовал от Ж.Койшубаева передачи ему взятки, Ж.Койшубаев и Д.Исенов с целью исключения каких-либо препятствующих действий в принятии выполненных ТОО «Асар KZ» работ, затягивании оплаты за выполненные работы, вынужденно согласились на незаконные требования Д.Сулейменова. Последний в свою очередь 25 июля 2017 года лично получил от Д.Исенова денежные средства в сумме Т1,5 млн», — проинформировали в суде.