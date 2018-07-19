Причину нападения на фигуриста Тена назвали в ДВД Алматы

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Причину нападения на фигуриста Дениса Тена назвали в ДВД г.Алматы, сообщила пресс-служба департамента.

«Сегодня, 19 июля, около 15.00, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Д.Тен было нанесено ножевое ранение», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

Напомним, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер Олимпиады в Сочи фигурист Д.Тен находится в реанимации.

«В 15.00 поступил (Д. Тен – КирТАГ). Лежит в реанимации», — сказали в приемном покое Центральной городской клинической больницы в четверг.

По предварительной информации, фигурист был ранен ножом в Алматы на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой.