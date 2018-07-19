Страшным и несправедливым назвал смерть фигуриста Тена в Алматы министр Мухамедиулы

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Страшным и несправедливым назвал смерть фигуриста Дениса Тена в Алматы министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент агентства.

«Д. Тен – наш великолепный фигурист, легенда нашего спорта, несмотря на все усилия лучших и сильнейших врачей, умер. Ему только исполнилось 25 лет. Это страшно и несправедливо. Огромное горе родителей, слезы для всех, кто знал Дениса, все его очень любили и уважали», — написал А. Мухамедиулы в четверг на своей странице в социальной сети.

Он напомнил, что буквально месяц назад – в июне — в Астане состоялось ледовое шоу «Денис и Друзья», на которое съехались все звезды фигурного катания из разных стран, приехала и авторитетнейший тренер в мире фигурного катания Татьяна Тарасова.

«Ледовое шоу Д. Тена было посвящено празднованию 20-летия столицы. Все поздравляли с предстоящим Днем рождения и Дениса. А сегодня нашего «золотого мальчика» Дениса не стало в результате нападения воров, которые пытались снять зеркала с автомобиля Дениса и ударили его ножом в бедро. Огромная кровопотеря, экстренная операция, консилиум лучших врачей. Спасти Дениса было бы чудом. Мы до последнего верили в чудо. К огромному сожалению, оно не произошло. Безусловно, мы окажем любую помощь родителям Дениса, но ничто не вернет им сына. Я от всего сердца выражаю им свои соболезнования. Пожалуйста, держитесь. Непоправимая трагедия. Невосполнимая утрата. Иманды болсын», — написал министр.

Напомним, Д. Тен попал в реанимацию после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Несмотря на усилия врачей, фигурист скончался.

В ДВД Алматы назвали причину нападения на спортсмена.

«Сегодня, 19 июля около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Д. Тен было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

Бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.