Алматы. 19 июля. КазТАГ – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в нарушении прав более 1,6 тыс. молдавских фермеров, сообщает «Радио свобода».

«ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав на собственность 1646 фермеров и 3 сельхозкомпаний, которым приднестровские власти ограничили доступ к их землям. Российское правительство обязали выплатить по 1,5 тыс. евро каждому фермеру и по 5 тыс. – сельхозкомпаниям. Отдельно Россия должна компенсировать материальный ущерб компаниям Agro-Tiras (на сумму 115,3 тыс. евро), Agro-SAVVA (80,5 тыс. евро) и крестьянскому хозяйству «Сергей Попа» (50 тыс. евро)», — сообщил директор представлявшей в ЕСПЧ интересы пострадавших фермеров молдавской правозащитной организации Promo-LEX Ион Маноле.

Отмечается, что решение ЕСПЧ в отношении России вынесено на основании того, что по случаям нарушения прав человека и собственности суд не может призвать к ответу непризнанное сепаратистское образование и считает, что «в силу оказываемой экономической, политической и военной помощи Приднестровью» именно Россия виновна в нарушении прав истцов.

«При этом проблемы тысяч молдавских фермеров, фактически лишенных права собственности в Приднестровье, до сих пор не решены», — добавил И. Маноле.

В 1999 году власти непризнанной Приднепровской Молдавской Республики начала препятствовать молдавским фермерам в обработке 6,5 тыс. угодий, расположенных за трассой Тирасполь–Рыбница, обложив налогами и пошлинами за вывозимый урожай. Многие молдавские граждане в итоге были вынуждены отказаться от обработки угодий. Речь идет о нарушении прав собственности 5,6 тыс. сельчан из Молдовы.