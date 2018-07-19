Бензиновые фокусы «невидимой руки» рынка 19.07.2018 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 141 0 Аналитик Сергей Смирнов о тревогах автовладельцев Похожие материалы: Назарбаев подписал поправки по вопросам страхования и страховой деятельности Президент РК подписал поправки по вопросам венчурного финансирования Поправки по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности вузов подписал Назарбаев Обвал мирового рынка 3D-карт прогнозируется в июле из-за завершения криптовалютного бума Пять наиболее чувствительных проблем внутреннего рынка ЕАЭС обсудят вице-премьеры на совете ЕЭК