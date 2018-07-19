Денежно поощрять вставших вовремя на учет беременных предложили в РК для борьбы с материнской смертностью

Астана. 19 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. В Казахстане можно ввести практику, которая будет денежно поощрять вставших вовремя на учет беременных женщин, чтобы бороться с материнской смертностью, сказала президент общественного фонда «Амансаулык» Бахыт Туменова.

«Беременность не должна быть случайной, к ней надо готовиться. А когда становятся беременными, то встать на учет. Здесь, может быть, государству надо проявить мотивацию. Если рано встал на учет, ты получаешь от государства денежную (надбавку – КазТАГ) из социального фонда. Чтобы было стимулом. Может быть, это надо включать. Иногда же многодетные матери оттягивают поход в поликлинику, чтобы встать на учет», — сообщила Б. Туменова на брифинге в службе центральных коммуникаций в четверг.

По ее словам, каждый случай материнской смертности должен детально и объективно разбираться.

«Это делается не для того, чтобы покарать, а для того, чтобы не было случаев материнской смертности. Я не готова сказать по этим четырем случаям (материнской смертности в Астане – КазТАГ), потому что нужно окончательное экспертное заключение, что явилось причиной смерти. Процесс ведения родов или были какие-то заболевания, которые дали осложнения. Возможно, была непредотвратимость в виде тромбозов или эмболия, молниеносная форма сепсического состояния, когда врачи уже ничего сделать не могут или анафилактический шок. Мы же не знаем», — объяснила спикер.

Она также добавила, что, согласно рекомендациям врачей, женщины должны очень ответственно относиться к своему здоровью, а промежутки между родами должны быть не раньше, чем 3 года.

Напомним, очередной случай материнской смертности в Астане был зафиксирован 16 июля – в столичном перинатальном центре №2 женщина умерла после родов. Причину ее смерти будет выяснять экспертная комиссия.

Еще раньше – 3 июня сообщалось о том, что в перинатальном центре №1 Астаны за 2 недели произошло сразу 3 случая материнской смертности. По этим случаям руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров настаивает, что о халатности врачей речь не идет.

В целом, согласно информации министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, в 2018 году количество умерших во время беременности и в послеродовом периоде женщин составляет 31 по всей стране.