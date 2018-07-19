Греция потребовала от РФ уважительного отношения

Алматы. 19 июля. КазТАГ — Министерство иностранных дел Греции назвало неуважительными заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о высылке Афинами российских дипломатов, сообщает «Коммерсант».

«Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера, независимы и могут осуществлять самостоятельную, многостороннюю и демократическую внешнюю политику», — говорится в заявлении МИД Греции в четверг.

Напомним, в ходе брифинга 18 июля М.Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Греции стала результатом «многоэтапной игры», в которую «втянули» Грецию.

«Мы знаем это. Думаю, это знают многие греческие журналисты и уж тем более греческие политики. Прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греции, было сильнейшим», — сказала она. М.Захарова также предупредила, что решение властей Греции не останется «без последствий».

МИД Греции подчеркивает, что именно «подобный негативный образ мышления» побудил российских граждан к тем действиям, за которые их высылали из страны или запретили въезд.

«Доказательства, на основании которых Греция принимала эти решения, были своевременно представлены российским властям. В любом случае, российские власти и сами хорошо знают, чем занимались эти люди. Первоначально Греция старалась отделить действия этих людей от официальной внешней политики России. Но сегодняшним заявлением представитель российского МИДа приветствует и будто хочет легитимировать эти противоправные действия», — говорится в заявлении Афин.

«Постоянное неуважение Греции должно прекратиться. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции», — отмечается в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе Греция выслала двоих российских дипломатов. Как сообщил информированный собеседник в Афинах, один из них числился в посольстве РФ первым секретарем. Личность второго высланного пока остается неизвестной. По версии греческой стороны, российские дипломаты активно пытались предотвратить заключение между Грецией и Македонией соглашения об урегулировании спора о названии Македонии.