Алматы. 19 июля. КазТАГ — Япония планирует полностью прекратить импорт нефти из Ирана к октябрю, пишет ТАСС.

«Японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Поставки нефти из Ирана должны быть полностью прекращены к октябрю, а в качестве альтернативных источников импорта сырья Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении со ссылкой на ведущую деловую газету Японии Nikkei.

Отмечается, что такие японские поставщики иранской нефти, как JXTG Holdings и Idemitsu Kosan, получили от США предупреждение о необходимости полного прекращения импорта к началу ноября 2018 года, когда Вашингтон планирует возобновить действие санкций в отношении Тегерана. В случае продолжения закупок иранской нефти США грозят этим компаниям крупными штрафами.

«На этом фоне японские банки также уведомили национальные нефтяные компании о том, что прекращают осуществлять транзакции, связанные с иранской нефтью, что делает ее покупку практически невозможной», — указано в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут возобновлены 4 ноября.