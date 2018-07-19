Один безработный Швейцарии может содержать на свое пособие 100 безработных Казахстана

Несложно представить, как взлетела бы безработица в Казахстане, если бы наше правительство выплачивало такие же пособия, как в Швейцарии, Германии или Франции. Потому, наверное, и не платим…

Много ли вы знаете людей – родственников, друзей, знакомых и т.д., которые, потеряв работу, обращались в центры занятости, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного? А, может быть, вы сами, оказавшись не у дел, шли в госучреждение на поклон и затем какое-то время выживали на пособие?

Это, безусловно, интересный опыт, но, например, мое ближайшее окружение и я сама им не располагаем. Даже оказавшись, что называется, на улице, люди, как правило, предпочитают бежать не в центр занятости, а в разные компании – рассылают резюме, сообщают знакомым, что ищут работу (как правило, это самый действенный способ в поиске работы), пишут об этом в социальных сетях, обращаются в рекрутинговые агентства и т.п.

Получать пособие по безработице – самое последнее, что может прийти в голову.

Тем не менее, за последний год количество наших соотечественников, получивших официальный статус безработного, выросло с 94,3 тыс. человек на конец июня 2017 года до 149,5 тыс. год спустя.

О чем говорят эти цифры? В стране сокращается рынок труда и возможности по трудоустройству? А, может быть, процедуры по регистрации этого статуса стали проще? А, возможно, таким образом легче найти работу – ведь центры занятости помогают в поиске? Или это едва ли не единственная возможность как-то выжить?

Однозначного ответа на все эти вопросы нет.

Пособия не для всех

Первое и самое главное – в Казахстане за социальной выплатой на случай потери работы есть смысл обращаться только в том случае, если до этого человек работал в компании, которая осуществляла все социальные отчисления. И, конечно, период, в течение которого можно претендовать на получение пособия, напрямую зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования. То есть, этот вид социальной защиты предусматривает помощь лишь системно занятым гражданам, которые вдруг были уволены или сокращены. Да и то – пособие назначается на срок, не превышающий 6 месяцев.

Если социальные отчисления производились от 6 до 12 месяцев, безработный будет получать пособие лишь в течение 1 месяца. Социальные выплаты будут назначены на 2 месяца, если соцотчисления проводились от 12 до 24 месяцев. И т.д. На «VIP-пособие» продолжительностью 6 месяцев могут претендовать только лица, уволенные в результате ликвидации работодателя, сокращения персонала и ухудшения экономического состояния работодателя.

Интересно, что каждый месяц получения пособия обнуляет год стажа участия в программе социального страхования. И потому для повторного назначения пособия по безработице этого стажа в следующий раз может просто не хватить.

По сравнению с другими, развитыми странами, размер назначаемого пособия по безработице в Казахстане довольно низок: он замещает менее трети потерянной зарплаты (складывается доход за 2 последних года, делится на 24 месяца и полученная сумма умножается на коэффициент 0,3).

Какие пособия безработным выплачивают страны Европы?

Так, например, в Германии безработный может рассчитывать на пособие в размере 60% заработной платы, которую он получал до увольнения. Одно из главных условий получения материальной помощи – наличие накопленных социальных отчислений в течение 12 месяцев, предшествующих увольнению. Здесь пособие по безработице можно получать от 6 месяцев до 2 лет. Потолок ежемесячного пособия определяется на разном уровне в разных землях. В Западной Германии он самый высокий – превышает 2,2 тыс. евро.

Франция устанавливает размер выплат на уровне 57,4% от средней зарплаты работника. Так же, как и во многих других странах, здесь нужно иметь социальные отчисления. Продолжительность выплаты пособия – от 4 месяцев до 2 лет. Особые привилегии имеют люди старшего возраста – безработным в возврасте свыше 50 лет пособие может выплачиваться в течение 3-х лет. Потолок ежемесячного пособия совставляет свыше 6 тыс. евро – Франция может себе это позволить!

В Дании выплаты пособия по случаю утери работы могут достигать 90% (!) от последнего уровня зарплаты! Чтобы претендовать на пособие, достаточно доказать, что ты имеешь трудовой стаж не менее 1 года в течение последних трех лет. Продолжительность выплаты также составляет 2 года. Потолок ежемесячного пособия — 2,3 тыс. евро в месяц.

Бельгия, несмотря на то, что выплачивает безработным довольно солидные пособия, которые могут превышать 2,3 тыс. евро в месяц, проводит активную политику возвращения людей на работу: именно с этим связано постепенное уменьшение размера выплат (в первые полгода – 65% от утраченной зарплаты, затем 60% и т.д.). Чем дольше человек получает пособие, тем меньше сумма.

Швейцария не теряет статус богатой страны, максимум ежемесячного пособия может достигать 6986 евро, а размер выплат будет составлять 80% от последней зарплаты. Продолжительность выплат может варьироваться от 200 дней и до 520 дней, в зависимости от возраста безработного и продолжительности социальных отчислений, который он делала ранее.

В Великобритании дела с пособием обстоят не так весело, как в других богатых странах, социальные отчисления в размере 12% дают право на получение пособия по безработице. В среднем размер выплат в месяц составляет около 381 евро лицам старше 25 лет, этого точно будет мало, чтобы выжить в такой дорогой стране. Причем продолжительность выплат длится 6 месяцев и ни днем больше, после 13 недели гражданин обязан принять любое предложение о работе, в противном случае он остается у разбитого корыта.

Даже в менее богатой стране, чем Великобритания – Италии, размер выплат первые полгода будет составлять 60%, затем 50% или 40%, все зависит от региона и среднестатических зарплат населения. Но выплаты будут производиться только в том случае, если работник вносил 12 месяцев отчисления в течение 2-х последних лет. Продолжительность тоже будет зависеть от ситуации, в стандартном случае выплаты длятся 8 месяцев, для людей старше 50 лет выплаты будут производиться 1 год. В среднем ежемесячное пособие в Италии составляет 894 евро.

Условия в Испании немного строже, работник должен отчислять 1,55% на социальные нужды в течение последних 6 лет работы, но и сроки выплат могу варьироваться от 4 месяцев и до 2 лет. В первые пол года размер выплат составляет 70% от зарплаты, затем 60% и ниже, максимум ежемесячного пособия может достигнуть 1397 евро.

P.S. Статистики, сколько безработных Казахстана и в каком размере получают пособия по безработице, в открытом доступе нет (есть только данные трех-четырехлетней давности, тогда средний размер назначаемого пособия составлял всего 27 тыс. тенге). Вероятно, это государственная тайна.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.