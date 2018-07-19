Израиль одобрил суррогатное материнство для одиноких женщин

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Алматы. 19 июля. КазТАГ — Израиль одобрил суррогатное материнство для одиноких женщин, сообщают «Известия».

«Израильские парламентарии (кнессет – КазТАГ) распространили право на суррогатное материнство на незамужних женщин при наличии соответствующих медицинских показаний», — говорится в сообщении со ссылкой на издание The Jerusalem Post в четверг.

Отмечается, что при этом кнессет отказал в аналогичном праве одиноким мужчинам и гомосексуальным парам, чем спровоцировал протесты местного ЛГБТ-сообщества.

Как уточняется, кнессет отверг предложение для «генетических родителей-одиночек любого пола», так как гомосексуальные браки в Израиле официально не признаются.

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