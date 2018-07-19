В Facebook не будут удалять сообщения с отрицанием холокоста

Алматы. 19 июля. КазТАГ — В Facebook пообещали не удалять сообщения с отрицанием холокоста, сообщает РБК.

«Социальная сеть Facebook не будет удалять сообщения пользователей, в которых отрицается холокост», — рассказал ее руководитель Марк Цукерберг в интервью изданию Recode.

«Я еврей и есть много людей, которые отрицают, что холокост был. Я нахожу это очень оскорбительным. Но, в конце концов, я не верю, что наша платформа должна убирать такое, и я думаю, что есть вещи, которые разные люди понимают неправильно», — заявил он.

По его словам, отрицающие холокост могут сами не понимать, что не правы. М.Цукерберг пояснил, что не считает верным подходом удалять людей из Facebook даже когда они неоднократно ошибаются.

Он добавил, что за контент в Facebook нельзя банить за то, что кто-то с ним не согласен или считает его оскорбительным. М.Цукерберг подчеркнул, что это не касается случаев, когда пользователи пытаются намеренно нанести кому-либо вред и он не пытается защитить тех, кто отрицает холокост.

В ноябре 2016 года прокуратура Мюнхена начала расследование о разжигании межнациональной розни в отношении руководителя Facebook и нескольких топ-менеджеров компании.

Поводом стал иск адвоката из города Вюрцбург, обвинившего Facebook в бездействии к распространяемым в соцсети призывам к убийству, угроз применения насилия и отрицания холокоста.