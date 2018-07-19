Путин ответственен за вмешательство в американские выборы — Трамп

Алматы. 19 июля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина лично ответственным за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года, сообщает «Коммерсант».

«В интервью телеканалу CBS он подтвердил, что доверяет заключению разведслужб США о причастности России к вмешательству в выборы», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Затем Д.Трамп положительно ответил на вопрос о личной ответственности президента России.

«Потому что он отвечает за страну. Также, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в нашей стране. Так что конечно, как лидера страны его нужно считать ответственным, да», — подчеркнул глава США.

Также президент США заявил, что жестко высказался в разговоре с В.Путиным о том, что не допустит вмешательства в американские выборы.

«Я дал ему понять, что мы не можем этого допустить, не допустим этого, и так и будет», — сказал Д.Трамп.

Напомним, прошедший 16 июля в Хельсинки саммит стал первой полноформатной двусторонней встречей Д.Трампа и В.Путина. Президенты России и США провели переговоры тет-а-тет, затем продолжили их в расширенном формате и завершили саммит пресс-конференцией. Совместного заявления по итогам переговоров принято не было. Американские СМИ раскритиковали Д.Трампа из-за недостаточно жесткой позиции по отношению к российскому президенту.

Также 17 июля Д.Трамп заявил, что согласен с выводами американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, но уверен, что вмешательство не оказало влияния на исход голосования. Свои слова о том, что он не видит, зачем бы Россия стала вмешиваться в американские выборы, сказанные на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки, он объяснил оговоркой.