Израиль официально стал еврейским государством

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Кнессет (парламент Израиля) принял закон, согласно которому Израиль отныне является еврейским государством, сообщает Русская служба новостей BBC.

«В рамках закона, среди прочего, понижается статус арабского языка, до сих пор бывшего одним из официальных языков страны. В законе также говорится, что Иерусалим — единая и неделимая столица Израиля. Арабские депутаты кнессета осудили этот закон, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал его принятие поворотным моментом», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Согласно новому закону, поддерживаемому правительством страны, Израиль — историческая родина еврейского народа, обладающего исключительным правом на национальное самоопределение на этой территории.

При этом дебаты в кнессете были бурными и продолжались более 8-ми часов. За законопроект проголосовали 62 депутата, против — 55.

Однако некоторые статьи законопроекта были удалены из его окончательной версии из-за критики со стороны президента и генерального прокурора Израиля. Так, одной из статей предполагалось узаконить создание чисто еврейских районов или городков.

Арабы составляют около 20% девятимиллионного населения Израиля.

«Согласно существующему законодательству арабы пользуются всеми правами граждан Израиля, но при этом они часто жалуются на дискриминацию и на то, что государство тратит меньше на социальные нужды их общин в таких сферах, как образование, здравоохранение и предоставление жилья. По их словам, арабы в Израиле часто ощущают себя гражданами второго сорта», — поясняется в сообщении.

Арабский депутат Кнессета Ахмед Тиби назвал принятие закона о еврейском государстве кончиной демократии в стране.

Неправительственная организация «Адала», защищающая права арабского населения, назвала новый закон попыткой достичь этнического превосходства при помощи расистской политики.

На прошлой неделе Б.Нетаньяху выступил в поддержку закона.

«Мы будем и дальше обеспечивать гражданские права в израильской демократии, но у большинства тоже есть права, и большинство принимает решения», — сказал премьер-министр.