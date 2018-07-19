Назначен заместитель акима Актюбинской области

Актобе. 19 июля. КазТАГ – Олжас Смагулов назначен заместителем акима Актюбинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«Новый заместитель акима области по экономическим вопросам представлен на расширенном заседании акимата Актюбинской области. По согласованию с администрацией президента РК им стал Олжас Смагулов, ранее возглавлявший управление экономики и бюджетного планирования региона», — говорится в сообщении в четверг.

Смагулов Олжас Мухтарович родился в г. Алматы. В разное время работал главным экспертом социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК, заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области, уточняется в сообщении.