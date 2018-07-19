Астана. 19 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Лишь партия с повышенным содержанием бензоата натрия Dizzy снята с казахстанских прилавков, сообщила руководитель управления санитарно-гигиенического надзора комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения РК Марал Рахимжанова.

«Само содержание этой пищевой добавки – бензоата натрия в принципе разрешено, но, если есть превышение, значит технология была нарушена, чем должно быть по рецептуре. Вся партия, которая была завезена, снята с прилавков. Именно Dizzy этой партии, в которой выявлено превышение содержания пищевой добавки, снята», — сообщила М. Рахимжанова на брифинге в службе центральных коммуникаций в четверг.

По ее словам, на сегодняшний день в техрегламенте пищевой безопасности ЕАЭС установлены специальные нормативы к энергетикам, согласно которым в таких напитках должно быть определенное количество тех или иных компонентов.

«В энергетике должно содержаться не более двух энергетических компонентов. Второе – если это алкогольсодержащий энергетик, то тогда в нем должно быть не более одного энергетического компонента – кофе, таурин и так далее», — уточнила руководитель управления.

Она добавила, что в Казахстане придерживаются позиции, согласно которой энергетики можно пить только при исключительной необходимости.

«Сам напиток не дает вам энергии. Там содержатся элементы, которые забирают энергию из вашего же организма, из вашей костной системы, мышечной системы. Если вы систематически будете пить энергетики, бесконтрольно, с превышением рекомендуемых норм, то однозначно будет истощение, утомление, организм будет открыт для того, чтобы подцепить любое заболевание», — объяснила М. Рахимжанова.

Ранее сообщалось, что в рамках проверки торговых объектов в Мангистауской области, были выявлены безалкогольные энергетические напитки российского производителя ООО «Дал» с превышением содержания пищевой добавки бензоата натрия (Е211), выступающей как консервант для длительного хранения пищевых продуктов. Отмечалось, что основную опасность для человека представляет пищевая добавка Е211 (бензоат натрия), которая способна повреждать фрагменты ДНК.