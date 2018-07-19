Капшагайское водохранилище признано спасателями опасным для купания

Астана. 19 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Капшагайское водохранилище и еще ряд водоемов в РК признаны опасными для купания, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«Опасными для купания являются участки р. Урал, где уже утонуло 15 человек, в том числе 5 детей, Капшагайское водохранилище – 10 человек, из них 1 ребенок, р. Иртыш – 8 утонувших, из них 3 детей, р. Сырдарья – 7 человек, из них 1 ребенок, а также каналы, котлованы, расположенные в сельской местности, где в период купального сезона, каждую неделю тонут люди», — сказал Ю. Ильин на брифинге в пятницу.

В целом, по его словам, в этом году на водоемах страны, согласно оперативным данным, погибло 186 человек, из них 65 детей, за аналогичный период 2017 года утонуло 196 человек, из них 83 ребенка.

«При этом 85%, или 160 утонувших зарегистрированы с начала купального сезона. За прошедшую неделю с приходом жаркой погоды на водоемах страны зарегистрировано максимальное количество случаев гибели людей на водоемах – 46 человек, из них 6 человек утонули в выходные дни на городском пляже г. Капшагай», — уточнил он.

Как указал замглавы ведомства, из 6 утонувших 4 человека погибли в результате резко поднявшейся волны на Капшагайском водохранилище и двое утонули из-за купания в состоянии алкогольного опьянения.

«Необходимо отметить, безответственное отношение отдельных граждан к своей жизни и жизни близких, которые, несмотря на неблагоприятные погодные условия, игнорируя требования спасателей и сотрудников местной полицейской службы, не выходили из воды. Спасателями в ходе патрулирования Капшагайского водохранилища с 14 по 15 июля этого года спасен 51 человек, из них 12 оказаны реанимационные действия с дальнейшей госпитализацией», — пояснил представитель МВД.

Он добавил, что в данный момент по фактам гибели людей на акватории городского пляжа г. Капшагай комиссией МВД проводится служебное расследование.

«Необходимо отметить, что, согласно проведенному КЧС анализу гибели людей на воде, 70% утонувших приходится именно на сельскую местность. В связи с этим, учитывая нарастающую тенденцию гибели людей на водоемах, нами направлено соответствующее распоряжение в регионы об усилении профилактической работы непосредственно в сельской местности и проведения патрулирований диких пляжей», — подчеркнул Ю. Ильин.