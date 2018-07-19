Астана. 19 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов», — сообщили в Акорде в четверг.

Напомним, 21 июня законопроект был принят в парламенте Казахстана. Как пояснили в профильном комитете сената, документ направлен на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, усиление гарантий законности в уголовном процессе, а также на совершенствование системы органов внутренних дел и правоохранительной деятельности в целом.

Законопроектом предусматривается реализация задач по повышению уровня защиты прав граждан в уголовном процессе, эффективности деятельности правоохранительных и специальных госорганов, модернизации полиции путем объединения территориальных департаментов внутренних дел и местной полицейской службы в департаменты полиции, а также снижению репрессивности уголовного законодательства и расширению сферы применения мер, альтернативных лишению свободы и содержанию под стражей.

Согласно документу, вносены изменения в 3 кодекса и более 10 законов.