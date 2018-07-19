Костанайская журналистка из-за публичных оскорблений подала в суд на экс-депутата Тиникеева

Алматы. 19 июля. КазТАГ — Костанайская журналистка Александра Сергазинова подала в суд на экс-депутата, вице-главу Казахстанской федерации профсоюзов Мухтара Тиникеева из-за публичных оскорблений, пишет газета «Время».

«По словам, А.Сергазиновой, она планировала присутствовать на собрании медиков, где были главврачи всех районных больниц региона. На мероприятии медработникам предлагали выйти из старого профсоюза, чтобы вступить в новый. Однако, как утверждает журналист, прессу на это собрание не пускали. Опираясь на закон о свободе слова, А.Сергазиновой удалось все же пройти в зал, где она услышала нелицеприятные слова, как уверена репортер, адресованные именно ей. Исходили они из уст М.Тиникеева», — указывается в сообщении.

«Выйдя на трибуну, он вдруг заговорил о журналистах и выдал такие определения, как «журналюга», «шпионка», «продажная», хоть и не называл моего имени. Кроме меня, других журналистов в зале не было, и это выглядело очень унизительно», — поясняет журналистка.

Отмечается, что она уже обратилась в полицию и суд, уточнив, что располагает и доказательствами – записями, сделанными во время собрания на диктофон и видеокамеру.

Между тем заявления А.Сергазиновой зарегистрированы, и определен судья, который будет рассматривать ее иск по частному обвинению.