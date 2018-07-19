Суд Кокшетау заменил бизнесмену Жамалиеву неотбытый срок наказания на штраф

Кокшетау. 19 июля. КазТАГ – Суд Кокшетау заменил бизнесмену Кайрату Жамалиеву, проходящему по «делу Алиби», неотбытый срок наказания на штраф, сообщает корреспондент агентства.

«С января этого года К.Жамалиев отбывал наказание в колонии-поселении города Кокшетау. Он имел право подавать ходатайство в суд по месту отбывания наказания, что и сделал. Законом предусмотрено, что каждый осужденный может подавать ходатайство об изменении меры наказания, при условии, что уже одну треть срока он отбыл. А он отбыл даже больше, так как на конец прошлого года его срок составлял 4 года. Поэтому в соответствии со ст.73, ч.3 УК РК городской суд Кокшетау заменил неотбытый срок наказания на штраф», — пояснила руководитель пресс-службы Акмолинского областного суда Куляш Домалакова в четверг.

Отмечается, что К.Жамалиев был осужден в августе 2015 года. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Но затем в кассационной инстанции Верховным судом срок был изменен с 13 на 7 лет.

«Если он возместил нанесенный потерпевшему ущерб, если потерпевшая сторона не против изменения меры наказания для осужденного, если прокуратура не против его ходатайства – при наличии всех этих условий К.Жамалиев имел полное право обращаться в суд с ходатайством об изменении меры наказания. К тому же имеются положительные отзывы от руководства колонии-поселения и того места, где он ранее отбывал срок, там он получил 4 поощрения. Никто не был против, потерпевшие также присутствовали на рассмотрении этого материала. Потерпевший К.Жумагулов сам просил, чтобы К.Жамалиеву изменили меру наказания и отпустили из-под стражи», – подчеркнула К.Домалакова.

Напомним, вызвавшее общественный резонанс «дело Алиби» получило известность после ряда публикаций в социальных сетях.