«Казахстан под колпаком российской разведки». «Это все решения, продиктованные иностранными «консультантами». «Вы показываете все ваши наличные средства, которые вы храните дома». «Что произойдет, если пропустить добровольный ежемесячный взнос в ОСМС»

Сетевой Казахстан 19 июля 2018г.

CAMONITOR . KZ . ««Сотрясатель Вселенной» никогда не имел титула, который ему сейчас приписывают?» — Средневековый завоеватель, основатель Великой Монгольской империи, вписанный в учебники под именем Чингисхан, никогда не был ханом. Так считает доктор исторических наук Талгат ЖУМАГАНБЕТОВ. По его словам, Чингис носил титул «каган», который монголы переняли у правителей кок-тюрков — средневекового тюркского народа. И, как считает ученый, если мы будем и дальше продолжать следовать стереотипам, то ошибки в истории будут только множиться. А это чревато неточностями в определении пространственных и территориальных границ, не говоря уже об истоках этнического происхождения нашего народа.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан под колпаком российской разведки» — В Казахстане, как и в других странах СНГ, где значительная часть населения говорит на русском языке, не заметили, что 1 июля текущего года в России действует «Закон Яровой». Он означает, что если вы пользуетесь Mail.ru Group, «Яндекс», а также социальной сетью «ВКонтакте», то любая информация может быть использована против вас. Без решения суда.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Солома — на ветер» — Почему мне показалось важным сказать о Белочке? Да потому, что заискивающая, извините, готовность подчиняться чужеродным образцам пронизывает и нашу экономику. Откуда, как вы думаете, накопительная пенсионная система, откуда упорное стремление внед­рить страховую медицину, откуда покорность правительства перед монополистами и их тарифами? Это все решения, продиктованные иностранными “консультантами”. С той только разницей, что соломенную Белочку через полгода сожгут или просто уберут, а с кланяющейся чужестранцам экономикой мы так и останемся.

«На наш медстрах и риск» — Какие медуслуги по страховке смогут получать неформально занятые, заплатив единый социальный платеж — ЕСП? Как застраховаться нигде не работающим домохозяйкам? Смогут ли они получить медпомощь через ОСМС во время безденежья? На эти вопросы в Астане ответила глава Фонда социального медицинского страхования Елена БАХМУТОВА. Наемным работникам о приближающемся запуске медстрахования можно не беспокоиться. За них в фонд уже год как отчисляет работодатель, и с 1 января 2020 года они будут застрахованы автоматически. А вот большая армия нелегально трудящихся (няни, официанты, мастера по строительству) и огромное полчище домохозяек страны все еще не понимают, как войти в систему и что произойдет, если они пропустят добровольный ежемесячный взнос в ОСМС.

«Поле битвы – земля» — Как сотрудник BI Group вместе с высокопоставленным чиновником акимата Астаны получили от государственного предприятия кусок золотой земли за смешные деньги. К своему 20-летию Астана подошла в прекрасном состоянии — в недавнем прошлом провинциальный городок превратился в современную столицу с обилием красивых зданий и новых жилых комплексов. Среди тех, кто активно участвовал в застройке молодой столицы, — компания BI Group, чьи объекты встречаются в Астане практически на каждом шагу. Как строительной фирме удается вести столь продуктивную работу на всех фронтах — возводить коммерческое жилье, выигрывать тендеры по государственным объектам и, самое главное, находить так много свободных земель под проекты? В распоряжении нашей редакции оказались документы, изучив которые, мы узнали ответ на последний вопрос. На примере одного жилого комплекса мы расскажем, как именно BI Group находит участки земли под свои объекты.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – ««Нехороший» Хорошун: в казахстанской столице намечается передел строительного сектора?» — Новость о начале досудебной проверки в отношении заместителя акима города Астаны Сергея ХОРОШУНА, распространенное в СМИ в начале июля, могла бы быть воспринята, как событие локального городского масштаба. Однако по своему весу и значимости столичный вице-мэр, курирующий в течение вот уже почти двадцати лет золотоносную строительную и коммунальные сферы, не уступает иным министрам. К тому же обращает внимание тот факт, что нападки на одного из долгожителей столичного акимата – Хорошун удержался в должности замакима при четырех градоначальниках – начались аккурат перед стартом беспрецедентной по своим масштабам и объемам финансирования программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25»… Таковы реалии затянувшегося экономического кризиса — даже незаменимые профессионалы отрасли могут попасть «под раздачу» в ходе межэлитных конфликтов за ресурсы и сферы влияния.

FORBES . KZ . «Как будет внедряться всеобщее декларирование» — Министерство финансов РК взялось за разъяснительную работу среди населения по введению всеобщего декларирования. Его, напомним, предполагается ввести в Казахстане с 2020 года. В среду, 18 июля, на брифинге в правительстве заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Мади ТАКИЕВ объяснял, как это будет происходить. Так, с 1 января 2020 декларацию о доходах и имуществе должны будут предоставлять: — совершеннолетние граждане Казахстана, в том числе оралманы и те, кто имеет вид на жительство; — несовершеннолетние, которые имеют имущество или владеют долями участия. При вхождении в систему декларирования будет предоставляться так называемая входная декларация «Форма №250», где будет отражаться всё имущество физического лица, его кредиторская, дебиторская задолженность, налично-денежные, банковские счета по состоянию на 31 декабря 2019 года.

TENGRINEWS . KZ . «Сколько налички казахстанцам разрешат хранить дома» — «Вы показываете все ваши наличные средства, которые вы храните дома. Но больше 500 МЗП (это порядка 12 миллионов тенге) вы должны будете показать. То есть все, что свыше 500 МЗП, у вас должно (храниться) в банке. Вы открываете расчетный счет в банке, деньги должны быть у вас там. А наличные до 12 миллионов тенге вы можете указать (в декларации), что храните дома«, — пояснил правила заполнения декларации физлицами Мади ТАКИЕВ.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Где же находится «черная дыра» для нефтедолларов Казахстана?» — Нацбанку не по силам справиться с сокращением международных резервов Казахстана даже при нынешних высоких ценах на нефть. Примечательно, что в самом Нацбанке информацию минфина по этому поводу никак не прокомментировали. Напомним, что по пессимистичным прогнозам аналитиков, наша нефтяная кубышка может истощиться уже через несколько лет.

«Казахстан стареет — готовы ли мы к этому?» — Эксперты озабочены: Казахстан начинает «стареть». Согласно классификации ООН, если численность граждан в возрасте 65 лет и выше составляет 7%, такое общество считается «стареющим». Сегодня в Казахстане доля пожилых людей, входящих в эту категорию, составляет 6,6%. К концу 2020 года показатель может составить 7,4%. Значит, через пару лет наша страна имеет шанс пополнить ряды государств, где идет процесс старения населения, пишет газета «Айқын».

CARAVAN . KZ . «Если в Казахстане исчезнет мясо, будем есть орехи» — Скоро на полях будет пахать исключительно робототехника. В степях зашумят леса, а Европа будет платить Казахстану за… кислород. Еще в алматинской роще Баума установят… секс-ловушки. А филиал Казахского НИИ защиты и карантина растений появится на Кубе. Об этом и многом другом нам рассказал генеральный директор института, доктор биологических наук, профессор Абай САГИТОВ — Завтра земляне будут продавать-покупать кислород, чтобы дышать. В Европе негде сажать деревья, а в Казахстане земли – море. Есть специальные устройства, которые позволяют за день посадить 300–500 гектаров черенков. Чем больше посадим деревьев, тем в будущем больше нам будет платить Европа за кислород.

KAPITAL . KZ . «Впервые казахстанский писатель — в топе Amazon» — Книга Данияра СУГРАЛИНОВА Level Up.Restart в первый же день попала в лидеры продаж фантастических произведений глобального издательства. С автором мы встречаемся в Алматы за несколько часов до его отлета в США. Там Данияр планирует шлифовать литературный английский, а потом, возможно, продолжит обучение на курсах сценаристов. Десять дней назад его книга LevelUp. Restart в первый же день продаж попала в топ-600 общего списка, а в узких тематических сегментах уверенно занимает места в первой десятке, включая и первое. По соседству с такими безусловными бестселлерами, как «Властелин колец» Д. Р. Толкиена, «Игры престолов» Джорджа Мартина, рассказами Стивена Кинга. С «Капитал.kz» писатель делится секретами, как создать бестселлер.

REZONANS . KZ . «Кто спасет утопающих?» — Cтатистика утопающих нынешним летом в Казахстане выглядит пугающе. Так, только за одни выходные начала текущего месяца в Казахстане утонули 20 человек! ЧП на воде случились и чуть ранее: в июне этого года четырех (!) утонувших детей нашли спасатели в канале Нура-Есиль близ Астаны. Как остановить трагическую статистику? Будут ли извлечены уроки с тем, чтобы не допустить дальнейших трагедий?

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