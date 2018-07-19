МОК включил новые дисциплины в программу зимних ОИ и утвердил расписание Игр-2020 в Токио

Алматы. 19 июля. КазТАГ — Международный олимпийский комитет (МОК) добавил 6 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр и утвердил расписание Олимпиады 2020 года в Токио, а также МОК принял решение сократить квоту участников биатлонных соревнований на 20 человек, сообщает ТАСС.

«Пресс-служба МОК в среду сообщила о нескольких решениях организации в преддверии очередных летних и зимних Олимпийских игр. При этом ближайшая Олимпиада, которая пройдет летом 2020 года в столице Японии, нуждалась лишь в утверждении календаря соревнований. Ранее МОК уже принял решение включить 5 новых видов спорта в программу Игр в Токио: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Данный список соревнований будет актуален исключительно для ОИ-2020, оргкомитеты последующих летних Олимпиад вправе формировать соревновательную программу, исходя из ее нынешнего формата», — говорится в сообщении в четверг.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа – это самая ранняя летняя Олимпиада с 1996 года, когда в американской Атланте состязания проходили с 19 июля по 4 августа. На ОИ-2020 будут представлены рекордные 33 вида спорта, церемония открытия состоится 24 июля, за 2 дня до нее начнутся футбольный и софтбольный турниры.

В сообщении МОК отмечается, что расписание матчей по софтболу и бейсболу может быть изменено, а календарь футбольных соревнований должен быть утвержден советом Международной федерации футбола в октябре 2018 года.

Кроме того, согласно данным журналиста портала Around the Rings Марка Биссона, расписание состязаний по водным видам спорта не было утверждено из-за разногласий между МОК и американским телеканалом NBC, обладающим правами на трансляцию.

МОК объявил, что в программу зимних ОИ добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке.

«Добавление новых дисциплин в программу Олимпиады 2022 года отражает наше стремление сделать Олимпийские игры более молодежными и гендерно сбалансированными. Очень приятно видеть возрастающее количество спортсменок, особенно в таких захватывающих и новаторских видах», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Логичным следствием данных изменений стал тот факт, что на Олимпиаде-2022 в Пекине будет рекордное для зимних Олимпийских игр количество спортсменок и женских соревнований, квота женщин среди спортсменов-олимпийцев выросла с 41% до 45,44%.

«Число женщин увеличится среди участников соревнований по бобслею, скелетону, санному спорту, хоккею и лыжным видам. В скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде впервые будет равное количество мужчин и женщин среди спортсменов. Общее количество спортсменов, участвующих в Олимпиаде, вырастет на 41 человека, поэтому всего в Играх в Пекине смогут принять участие 2892 спортсмена», — отмечается в сообщении.

Согласно программе зимних Олимпийских игр в Пекине, количество участников биатлонных соревнований было сокращено на 20 человек.

«На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане биатлонная квота составила 230 участников (115 мужчин и 115 женщин), на Играх в Пекине она будет снижена до 210 спортсменов (105 мужчин и 105 женщин)», — подчеркивается в сообщении.

Международный союз биатлонистов (IBU) незамедлительно отреагировал на решение МОК и указал в собственном заявлении на разочарование решением организации. Также IBU посетовал на отказ включить в программу дисциплину «сингл-микст» (смешанная эстафета среди команд из двух человек – мужчины и женщины).

«IBU понимает, что сокращение квот – это часть более обширных сокращений в ряде зимних видов спорта, которые отражают стремление МОК сократить расходы на проведение и организацию Игр, а также достигнуть гендерного равенства в соответствии с «Повесткой-2020», которую IBU поддерживает. Все 25 лет своего существования IBU постоянно выступал за инновации и гендерный баланс в спорте. IBU был одной из первых международных федераций, которая ввела смешанную дисциплину и всегда делала одинаковое количество медальных дисциплин как для мужчин, так и для женщин. Сокращение квот говорит о шаге назад в больших усилиях, которые предпринимает IBU для развития биатлона», — говорится в сообщении союза.

Сообщается, что IBU теперь начинает работу над новой системой распределения квот. В рамках предстоящего конгресса организации, который состоится с 5 по 9 сентября в хорватском Порече, планируется провести семинар с национальными федерациями на данную тему. IBU отметил, что приветствует любые рекомендации МОК по реализации процесса сокращения квот.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.