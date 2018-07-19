Троих сотрудников прокуратуры уволили в Алматы за оскорбление адвоката Умаровой

Алматы. 19 июля. КазТаГ – Динара Жаркеева. Троих сотрудников прокуратуры уволили в Алматы за оскорбление адвоката Айман Умаровой, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Прокуратурой г. Алматы проведена служебная проверка по инциденту с ответом на обращение адвоката А. Умаровой. Приказом прокурора города трое сотрудников, в том числе и.о. прокурора Бостандыкского района освобождены от занимаемых должностей»,- говорится в сообщении в четверг.

Также отмечается, что А. Умаровой прокурором города направлено письмо с принесением официального извинения.

Кроме того, в ведомстве добавили, что обращение А. Умаровой «было рассмотрено объективно и ее доводы удовлетворены, процессуальное решение по уголовному делу отменено, даны указания».

Как сообщалось ранее, А. Умарова опубликовала в Facebook ответ прокуратуры на ее жалобу. В ответе сотрудники надзорного ведомства указали в «шапке» письма данные адвоката, а ниже обращение «Уважаемая Пупкина Залупкина!».

Позже в интервью корреспонденту МИА КазТАГ адвокат заявила о намерении обратиться по данному факту в суд.