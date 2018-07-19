Астана. 19 июля. КазТАГ — Погода без осадков сохраняется в четверг на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер восточных направлений 3-8 м/с, +29+31.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +32+34.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях — сохраняется погода без осадков, +27+32, +26+31 и +36+31 соответственно; в Северо-Казахстанской области местами туманы. В Костанайской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +27+32.

В Карагандинской области без осадков, местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, +25+30. В Восточно-Казахстанской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +23+28.

В Алматинской области — без осадков, +31+36. В Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях также ожидается погода без осадков, местами возможно усиление ветра 15-20 м/с с пыльными бурями, в Жамбылской области порывы 23 м/с, температура воздуха днем +33+38, +35+40 и +38+43 соответственно.

В Мангистауской области местами небольшие дожди, грозы, +37+42. В Атырауской области — без осадков, +34+39. В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами небольшие дожди, грозы, при грозе ожидается усиление ветра 15-20 м/с, +30+35 и +28+33.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на горных реках юго-востока республики будут наблюдаться незначительные колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.