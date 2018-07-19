Алматы. 19 июля. КазТАГ — Полиция Великобритании идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей, сообщает ТАСС.

«Британская полиция, вероятно, идентифицировала лиц, отравивших Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. В заговор с целью убийства Скрипалей были вовлечены несколько россиян», — говорится в сообщении со ссылкой на газету The Sun в четверг.

«Следователи полагают, что они идентифицировали подозреваемых лиц, совершивших нападение с использованием отравляющего вещества «Новичок», через систему видеонаблюдения, и перекрестно проверили это с помощью записей людей, которые въехали в страну примерно в это же время», — приводит газета слова источника, осведомленного о ходе расследования.

Напомним, по версии британской стороны, бывший полковник ГРУ С. Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.