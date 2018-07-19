Астана. 19 июля. КазТАГ — В Казахстане проводится работа по изъятию и уничтожению несоответствующей колбасной продукции, сообщает пресс-служба КООЗ МЗ РК.

«В рамках контроля безопасности пищевой продукции по всей республике проведена экспертиза 1241 пробы колбасной продукции, при этом 285 не соответствовали требованиям технических регламентов», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Так, на торговых объектах Северо-Казахстанской области выявлена колбасная продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов по наличию высокого содержания консерванта и фиксатора цвета нитрита натрия и антибиотика левомицетина.

«В супермаркет «Северный», г. Петропавловск, в колбасе «Докторская», по-стародворски, (дата выработки 14 июня 2018 г.) российского производства ЗАО «Стародворские Колбасы», показатель содержания нитрита натрия составил – 66,6 мг/кг.

В магазине «Уют» ИП «Белякова О.И.», в Кызылжарском районе, с.Тепличное обнаружена вареная колбаса «Популярная» АО «Омский бекон» (дата выработки 31 мая 2018 г.), в которой данный показатель составил- 60,6 мг/кг; также, в магазине «Сова», Жамбылского района, с. Пресновка установлены нарушения в следующих продукциях АО «Омский бекон»: вареная колбаса «Бутербродная», категории В (дата выработки 11 июня 2018 г.), содержание нитрита натрия составило — 109,8 мг/кг, колбаса полукопченная из мяса птицы «Походная», второго сорта, (дата выработки 15 июня 2018 г.) — 72 мг/кг», — уточняется в сообщении.

Между тем согласно требованиям технического регламента «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» уровень предельно-допустимой концентрации нитрита натрия в колбасной продукции составляет 50 мг/кг.

При этом в продукции АО «Омский бекон», помимо вышеуказанного несоответствия, обнаружено превышение содержания левомицетина: колбаса вареная из мяса птицы «Южная», второго сорта, (дата выработки 13 июня 2018 г.), массовая доля нитрита составила — 109,2 мг/кг, левомицетина – 0,05 мг/кг; колбаса вареная из мяса птицы «Сельская», второго сорта, (дата выработки 13 июня 2018 г.), показатель содержания нитрита составил — 87 мг/кг, левомицетина – 1,5 мг/кг; колбаса вареная из мяса птицы «Заречная» второго сорта, показатель содержания нитрита составил — 65,4 мг/кг, левомицетина – 1,12 мг/кг.

«Согласно требованиям технического регламента «Требования безопасности пищевой продукции» уровень предельно-допустимой концентрации левомицетина в колбасной продукции составляет 0,01 мг/кг», — поясняется в сообщении.

При употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков в частности левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека. Так, нитриты вступают в реакцию с кровью человека, в результате которой образовывается вещество под названием метгемоглобин, которая лишает функции по переносу кислорода, что приводит к кислородному голоданию (гипоксия). Гипоксия вызывает слабость, ухудшение самочувствия, сонливость, тошноту, рвоту, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени.

Вместе с тем длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний.

Комитетом проводятся меры по изъятию и уничтожению несоответствующей продукции, усиленный лабораторный контроль на территории всей республики.