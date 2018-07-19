С «АрселорМиттал Темиртау» просят взыскать свыше 1,3 млрд тенге за загрязнение окружающей среды Карагандинской области

Караганда. 19 июля. КазТАГ — Департамент экологии Карагандинской области просит суд взыскать с АО «АрселорМиттал Темиртау» свыше Т1,3 млрд за загрязнение окружающей среды, передает корреспондент агентства.

«В 2018 году департаментом экологии по Карагандинской области совместно с прокуратурой Карагандинской области и на основании письма акима г.Темиртау Галыма Ашимова была проведена внеплановая проверка АО «АрселорМиттал Темиртау» по вопросу соблюдения требований экологического законодательства. По ее результатам в деятельности компании были выявлены многочисленные нарушения природоохранных требований», — сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Карагандинской области в среду.

В СМЭС также отметили, что по итогам контроля источников загрязнения атмосферы, проведенного департментом экологии региона было выявлено, что градообразующим предприятием допущены сверхнормативные выбросы в окружающую среду от аспирационных установок углеподготовительного цеха, превышение неорганизованных выбросов технической пыли из конвертного цеха в 2016-2017 годы, допущены выбросы от ТЭЦ-ПВС, коксового цеха, а также сброс загрязненных вод шахт компании «Саранская», «имени Ленина», «Тентекская» и «Казахстанская».

«В результате подсчетов общая сумма экономического ущерба, нанесенного окружающей среде компанией «АрселорМиттал Темиртау» при неразрешительных выбросах и сбросах, составила — Т1 395 049 996», — уточнили в суде.