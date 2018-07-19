В Алматы 170 медорганизаций оказывают услуги в рамках ГОБМП и ОСМС

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. В Алматы 170 медицинских организаций оказывают услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщил директор алматинского городского отделения АО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) Тилеухан Абилдаев.

«На начало июля поставщиками ФСМС в Алматы являются 170 медорганизаций, 82 из которых – частные. Сумма заключенных договоров на оказание медуслуг составляет Т86,6 млрд», — сообщил Т. Абилдаев на пресс-конференции в четверг.

Он обратил внимание, что увеличение количества частных клиник, готовых оказывать услуги в рамках ГОБМП и ОСМС объясняется «существенным снижением административных барьеров для потенциальных поставщиков».

По приведенной спикером статистике, сегодня медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС по республике оказывают 1359 медорганизаций, 599 из которых – частные. Сумма заключенных с частными клиниками договоров составляет Т93,5 млрд.

«Только конкуренция может повысить качество оказываемых медуслуг, этим объясняется привлечение частных клиник на этот рынок. Со своей стороны ФСМС ежемесячно проводится мониторинг по соблюдению всеми клиниками – и государственными, и частными – определенных стандартов оказания услуг, клинических протоколов. И только после проверки с поставщиками подписывается акт выполненных работ. Если мы видим некачественную услугу – на клинику накладывается штраф», — подчеркнул Т. Абилдаев.

Также он отметил, что любой пациент может обжаловать качество оказанных ему медицинских услуг как непосредственно в ФСМС, так и в департаменте комитета охраны здоровья минздрава.

Спикер напомнил, что с 2018 года ФСМС является стратегическим закупщиком ГОБМП. Новая модель оказания медуслуг предполагает, что за счет ГОБМП будут оказываться услуги, требующие неотложного вмешательства и серьезного госрегулирования, также бесплатной остается первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), услуги скорой помощи и санавиации. Дополнительные услуги сверх ГОБМП будут предоставляться за счет ОСМС. На существующий период ФСМС аккумулировал более Т81 млрд.