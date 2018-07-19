Предварительный диагноз при поступлении в больницу казахстанского фигуриста Дениса Тена назвали врачи

Алматы. 19 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Ножевое ранение правого бедра получил, предварительно, казахстанский фигурист Денис Тен, ему проводится операция, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.

«19 июля в 14.56 на пульт станции скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении. На место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи. Пациент Д. Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение», — сообщили в управлении в четверг.

Также отметили, что с момента поступления состояние фигуриста оценивалось как «крайне тяжелое».

«В экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия. На фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов», — отметили в горздраве.

Как сообщалось ранее, Д. Тен попал в реанимацию после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой.

Позднее в ДВД Алматы назвали причину нападения на фигуриста.

«Сегодня, 19 июля, около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Д.Тен было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.